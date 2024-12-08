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Аморим проигрывает второй раз за 4 дня. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Непростой старт португальца в АПЛ

Аморим проигрывает второй раз за 4 дня. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Muhammad Iqbal Ichsan

Новина українською

"Красные дьяволы" уверенно контролировали мяч (71%, максимально зафиксированный показатель – 73%) и чаще били по воротам (17-11), но кипер хозяев Андре Онана не сделал ни одного сейва. Соответственно, все 3 удара гостей в створ оказались результативными.

МЮ занимает 13 место (19 баллов). 15 декабря состоится дерби с "Сити" на "Этихад". "Форест" замыкает топ-5 (25 очков). В субботу команда будет принимать "Астон Виллу".

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Смотрите обзор матча 15-го тура УПЛ

Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:3

Голы: Хейлунн, 18, Фернандеш, 61 – Миленкович, 2, Гиббс-Уайт, 47, Вуд, 54

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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