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Тренер МЮ прокомментировал поражение от Ноттингема

Англия

Манкунианцы проиграли со счетом 2:3

Тренер МЮ прокомментировал поражение от Ноттингема

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, в рамках 15-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" у себя дома уступил со счетом 2:3 "Ноттингем Форесту". Это поражение для "красных дьяволов" стало вторым подряд.

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Добавим, что после назначения Рубена Аморима на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" команда провела 5 матчей, одержав в них две победы, потерпев два поражения и сыграв вничью один раз.

Рубен Аморим для BBC прокомментировал проигрыш команды:

"Тяжелая игра. Мы начали очень плохо, в первом же эпизоде пропустили гол. Затем мы контролировали ход игры, и у нас было много моментов. Мы стали играть лучше в последней трети. Нам удалось сравнять счет, а потом, в перерыве, мы были готовы бороться за победу, но второй тайм начали очень плохо.

Мы находимся в самом начале чего-то очень масштабного, поэтому уделяем внимание каждой детали. Мы должны побеждать, чтобы совершенствоваться."

После поражения "МЮ" будет находиться на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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