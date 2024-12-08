Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирс Морган: Манчестер Юнайтед такое дерьмо сейчас
Высмеял МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган в социальной сети Х поделился своим мнением после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Ноттингем Форест".
"Манчестер Юнайтед" такое дерьмо сейчас, что мне почти становится их жалко...".
Manchester United are so crap these days I almost feel sorry for them…— Piers Morgan (@piersmorgan) December 7, 2024
Напомним, что Пирс Морган является болельщиком "Арсенала".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Даже Мбаппе забил. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча
- "Я думаю, что скоро мы его увидим в сборной": Вернидуб оценил игру с Черноморцем и выделил своего игрока
- Жирона - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Мареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000