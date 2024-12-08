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Пирс Морган: Манчестер Юнайтед такое дерьмо сейчас

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Высмеял МЮ

Пирс Морган: Манчестер Юнайтед такое дерьмо сейчас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган в социальной сети Х поделился своим мнением после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Ноттингем Форест".

"Манчестер Юнайтед" такое дерьмо сейчас, что мне почти становится их жалко...".

Напомним, что Пирс Морган является болельщиком "Арсенала".

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Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Источник:
piersmorgan
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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