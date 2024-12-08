Не прошло и полугода. Спортивный директор английского топ-клуба покинул свой пост

Спортивный директор английского топ-клуба покинул свой пост.

"Манчестер Юнайтед" объявил об расторжении контракта со спортивным директором Дэном Эшвертом.

Уход был согласован с руководством. По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, окончательное соглашение было обоюдным.

Источник сообщает, что Эшворт участвовал в перестройке и потратил 280 млн долларов. Также он подписывал каждый контракт с новичками клуба.

"Эшворт также участвовал в летних трансферах на "Олд Траффорд", в результате которых в команду пришли Лени Йоро, Мануэль Угарт, Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи и Джошуа Зиркзи за сумму около 200 миллионов фунтов стерлингов (280 миллионов долларов). Эшворт участвовал в подписании каждого контракта", - сообщил The Athletic.

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Владелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф официально хвалит Эшворта.

"Дэн Эшворт, несомненно, один из лучших спортивных директоров в мире”, - сказал совладелец "Юнайтед" в феврале. “Я не сомневаюсь, что он очень способный человек. Им интересуется "Манчестер Юнайтед", потому что это самая большая задача в крупнейшем клубе мира. В "Сити" все было бы по-другому, потому что ты поддерживаешь уровень. Здесь предстоит серьезная работа по перестройке. Он был бы очень хорошим дополнением", - сказал Рэтклифф.

Эшворт стал спортивным директором "Манчестер Юнайтед" 1 июня 2024 года. В феврале он сообщил "Ньюкаслу", в котором работал, что хочет уйти из клуба в феврале. "Сороки" за Эшворта потребовали 20 млн от "Манчестер Юнайтед" - клуб платить такую сумму отказался.

Согласовали сумму в 2-3 млн фунтов.