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Центральный защитник Арсенала ответил Реалу относительно возможного перехода
Не собирается покидать Англию
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Арсенала" Вильям Салиба сообщил, собирается ли он покидать канониров.
Ранее в СМИ сообщали, что "Реал Мадрид" заинтересован в приобретении 23-летнего игрока.
"Я подписал контракт с клубом пять лет назад, но это только мой третий сезон, и я наслаждаюсь всем – игроками, персоналом и болельщиками. Я чувствую себя как дома", — сказал француз.
Напомним, за этот сезон Салиба принял участие в 19 матчах, в которых забил 1 гол без результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.
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