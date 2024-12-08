Центральный защитник Арсенала ответил Реалу

Центральный защитник "Арсенала" Вильям Салиба сообщил, собирается ли он покидать канониров.

Ранее в СМИ сообщали, что "Реал Мадрид" заинтересован в приобретении 23-летнего игрока.

"Я подписал контракт с клубом пять лет назад, но это только мой третий сезон, и я наслаждаюсь всем – игроками, персоналом и болельщиками. Я чувствую себя как дома", — сказал француз.

Напомним, за этот сезон Салиба принял участие в 19 матчах, в которых забил 1 гол без результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.