Мареска назвал фаворитов в матче Челси – Тоттенхэм

Сегодня в 18:30 начнется матч "Челси" – "Тоттенхэм". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями по поводу игры 15-го тура АПЛ.

"Мы - не фавориты, извините. "Тоттенхэм", как и "Челси", играет в еврокубках. Мы на 8 очков впереди "Тоттенхэма", однако мы не являемся фаворитами, потому что сейчас вторые в турнирной таблице. Абсолютно нет", - сказал Мареска.