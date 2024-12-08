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Мареска назвал фаворитов в матче Челси – Тоттенхэм
Не верит в свою команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 18:30 начнется матч "Челси" – "Тоттенхэм". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями по поводу игры 15-го тура АПЛ.
"Мы - не фавориты, извините. "Тоттенхэм", как и "Челси", играет в еврокубках. Мы на 8 очков впереди "Тоттенхэма", однако мы не являемся фаворитами, потому что сейчас вторые в турнирной таблице. Абсолютно нет", - сказал Мареска.
Добавим, что ранее тренер "пенсионеров" рассказал о самочувствии Михаила Мудрика.
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Источник:mirror
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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