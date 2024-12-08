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Мареска назвал фаворитов в матче Челси – Тоттенхэм

Англия

Не верит в свою команду

Мареска назвал фаворитов в матче Челси – Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня в 18:30 начнется матч "Челси" – "Тоттенхэм". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями по поводу игры 15-го тура АПЛ.

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"Мы - не фавориты, извините. "Тоттенхэм", как и "Челси", играет в еврокубках. Мы на 8 очков впереди "Тоттенхэма", однако мы не являемся фаворитами, потому что сейчас вторые в турнирной таблице. Абсолютно нет", - сказал Мареска.

Добавим, что ранее тренер "пенсионеров" рассказал о самочувствии Михаила Мудрика.

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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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