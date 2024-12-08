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Тренер Тоттенхэма назвал факторы, отличающие их от Челси

Англия

Дело в финансах

Тренер Тоттенхэма назвал факторы, отличающие их от Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Тоттенхэм" примет у себя на поле "Челси". Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу рассказал о том, чем "Тоттенхэм" отличается от "Челси".

"Это огромный объем финансов, который они инвестировали, так и будущие вложения, к которым мы не приближаемся. Игроки, которых мы подписали, не только молоды по возрасту, но и по опыту.

Арчи Грей дебютировал в главной команде в прошлом году в Чемпионшипе. Тинейджеры, с которыми мы подписали контракт, также не были очень опытными. Как я уже сказал, я думаю, что оба подхода отличаются", — приводят слова Постекоглу Yahoo.

Добавим, матч "Тоттенхэм" - "Челси" начнется в 18:30.

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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Yahoo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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