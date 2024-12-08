Только одна команда в этом сезоне АПЛ набрала дома более 90% очков от максимума. И это не гранд

"Брентфорд" – лучшая команда Премьер-лиги в домашних встречах. Подопечные Франка набрали на "Коммьюнити" 22 балла из 24-х возможных. Это лучший показатель в текущем первенстве.

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В среднем лондонский коллектив забивает гостям по 3 мяча. В последних пяти поединках хозяева отгрузили соперникам 20 голов.

Даже "Ливерпуль", несмотря на свою замечательную игровую форму, заработал на "Энфилде" меньше. У мерсисайдцев 18 пунктов в семи матчах. Даже при условии победы "скаузеров" над "Фулхэмом" 14 декабря, "красные" не достигнут отметки в 90%, а "Брентфорд" продолжит лидировать в "домашней" таблице АПЛ.