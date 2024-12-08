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Первое сегодняшнее лондонское дерби. Поможет ли Зинченко в матче против Фулхэма?

Англия

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Первое сегодняшнее лондонское дерби. Поможет ли Зинченко в матче против Фулхэма?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" поедет на домашний стадион "Фулхэма" в 15-м туре Английской Премьер-Лиги.

Микель Артета выбрал состав на игру. Александр Зинченко – в замене.

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Александр Зинченко сыграл в 6-ти матчах за "Арсенал" в Английской Премьер-Лиге. В двух матчах он выходил со старта.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

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Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
08.12.2024 в 15:02
У якій заміні Зінченко? Видно ж на фото, що його навіть у складі немає.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
08.12.2024 в 15:02
У якій заміні Зінченко? Видно ж на фото, що його навіть у складі немає.
Ответить
0
0

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