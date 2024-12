Первое сегодняшнее лондонское дерби. Поможет ли Зинченко в матче против Фулхэма?

"Арсенал" поедет на домашний стадион "Фулхэма" в 15-м туре Английской Премьер-Лиги.

Микель Артета выбрал состав на игру. Александр Зинченко – в замене.

????????????????????????????????



Timber switches to left-back

Odegaard captains us for the 100th time

Trossard on the wing



Let's pick up where we left off, Gunners