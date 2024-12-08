Первое сегодняшнее лондонское дерби. Поможет ли Зинченко в матче против Фулхэма?

"Арсенал" поедет на домашний стадион "Фулхэма" в 15-м туре Английской Премьер-Лиги.

Микель Артета выбрал состав на игру. Александр Зинченко – в замене.

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???? Timber switches to left-back

???? Odegaard captains us for the 100th time

???? Trossard on the wing



Let's pick up where we left off, Gunners ???? pic.twitter.com/SxCMQgk4sb — Arsenal (@Arsenal) December 8, 2024

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Александр Зинченко сыграл в 6-ти матчах за "Арсенал" в Английской Премьер-Лиге. В двух матчах он выходил со старта.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени