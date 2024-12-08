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Борнмут Ильи Забарного едет к одному из аутсайдеров Премьер-Лиги. Поставил ли Ираола украинца в старт?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" встретится с "Ипсвичем" в 15-м туре Английской Премьер-Лиги.
Илья Забарный – в старте.
In the red corner ???? pic.twitter.com/ItCNZBxwRY— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 8, 2024
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Илья Забарный – игрок основы в Английской Премьер-Лиге. В 14-ти играх в чемпионате выыходил со старта и играл до финального свистка.
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
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Источник:AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
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