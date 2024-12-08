АПЛ. День классных камбэков на последних минутах: сначала Забарный с Борнмутом, а затем ван Нистелрой с Лестером

Параллельно с лондонским дерби между "Фулхэмом" и "Арсеналом" проходило еще два матча, в одном из которых играл наш соотечественник Илья Забарный. Здесь мы поговорим именно о двух других играх, поскольку по матчу подопечных Артеты будет отдельный материал.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Ипсвич" — "Борнмут" 1:2

Голы: Чаплин (21) — Унал (88), Уаттара (90+5)

"Ипсвич": Мурич — Джонсон, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Тейлор (Каюсте, 90+3) — Хатчинсон (Бернс, 90+3), Чаплин, Смодич (Кларк, 81) — Дилеп (Аль-Хамади, 82)

"Борнмут": Кепа — Смит (Унал, 64), Забарный, Хейсен, Керкез — Кристи (Хилл, 87), Кук — Семеньо, Клюйверт (Уаттара, 63), Тавернье (Брукс, 75) — Эванилсон (Биллинг, 75)

Предупреждения: Дилеп (12), Смодич (16) — Брукс (90+1)

Илья Забарный ожидаемо в стартовом составе, а его команда, также ожидаемо, показала нестабильный футбол. Стабильности команде Ираолы не хватает на протяжении всего сезона. Встречались "вишни" с аутсайдером этого сезона и новичком лиги "Ипсвичем" и начиналось все неплохо, они атаковали широко и в одном моменте лишь чудо помешало Эванилсону открыть счет. Все для него сделал Керкез, однако бразилец не попал по мячу как следует, хотя до ворот был метр и они были пустыми.

И именно тот неиспользованный момент перевернул дальнейший ход матча, ведь за дело взялись подопечные Кирана Маккенны. Вскоре они вышли вперед после аута. Вбрасывание из-за боковой в штрафную площадку, борьба за круглого выиграна хозяевами и Берджесс сбросил в центр на зону одиннадцатиметровой отметки на Чаплина, который отправил круглого в дальний угол ворот Кепы. 1:0.

Вряд ли там можно в чем-то обвинить Забарного. Вообще Илья провел индивидуально неплохой матч и нередко выигрывал борьбу, останавливал Хатчинсона и Дилепа, у него получалось. А вот у его команды не очень. Продолжили наступать "трактористы" и создали еще несколько неплохих моментов, Кепи пришлось вступать в игру.

Уже во втором тайме атакующий аппетит "Ипсвича" ослаб, они уже скорее играли по счету, однако сзади играли максимально грамотно и все опасные моменты, которые удавалось долгое время создавать гостям - это дальние удары от Кука и Кристи. Но и сами "трактористы" отвечали, например, Смодич вышел на ударную позицию и лишь сейв Кепы спас "Борнмут", повезло, что на добивании было неудобно пробить Дилепу.

Все бы завершилось сенсационной победой хозяев, если бы в один момент Мурич не придумал пропущенный гол на ровном месте. Передача длинная после на Уаттара и почему-то голкипер "трактористов" пошел на перехват. Не успел он на этот мяч, тот попытался переправить круглого в ворота, в итоге это уже завершил вышедший на замену Унал. 1:1. Подаренный гол, но подарками также надо уметь пользоваться.

После этого гости провели еще одну классную атаку и в несколько передач довели круглого до центра штрафной площадки, откуда последовал удар, который заблокировали, а вот добивание от Уаттара уже не успели. И это неожиданный камбэк с победой в матче, где команда Ираолы по справедливости должна была бы проиграть, ну максимум - наиграла на ничью. Катастрофа для "трактористов", их понять можно. Бывают и такие матчи.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Лестер" — "Брайтон" 2:2

Голы: Варди (87), Де Кордова-Рид (90+1) — Лампти (37), Минте (79)

"Лестер": Хермансен — Джастин, Коуди, Вестергор (Фас, 81), Кристиансен — Ндиди (Скипп, 52), Сумаре — Макетир (Де Кордова-Рид, 62), Эль-Каннус (Дака, 81), Айю (Мавидиди, 62) — Варди

"Брайтон": Вербрюгген — Лампти, ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба (Виффер, 46), Аяри (О'Райли, 71) — Рюттер, Педро (Минте, 70), Митома (Игор, 89) — Фергюсон (Уэлбек, 71)

Предупреждения: Сумаре (87) — Балеба (41), Виффер (74)

После очень удачного старта Руда ван Нистелроя во главе "Лестера", в котором его команда обыграла кризисный "Вест Хэм", наступили более сложные времена. Даже в том матче, следует признать, "лисам" частично повезло, ведь реализация у них была на высоте, а их соперники наоборот, не могли забить слишком очевидные моменты.

"Брайтон" Фабиана Хюрцелера также нестабилен, однако грубых ошибок и нереализации допускают крайне редко. Сегодня "чайки" просто уничтожили "дачников", ну по крайней мере уничтожали до 80-й минуты. Особенно это чувствовалось в первом тайме, где Варди и компания практически не ходили в атаки и все их попытки завершались еще перед штрафной площадкой. "Брайтон" показал настоящий прессинг и атакующий футбол.

Забить удалось лишь в конце первого тайма, однако сам гол был логичным и ожидаемым, отличился Тайрик Лампти. Во второй половине встречи гости отдали владение сопернику и уже играли по счету, при этом все еще не допуская особо опасных моментов у ворот Вербрюггена. В конце встречи "чайки" оформили логичный второй гол, автором которого стал Якуба Минте и казалось, что все, матч закрыт.

Но на последних минутах в "лис" что-то вселилось, трудно это понять. Джейми Варди отквитал один гол и запахло жареным. Хюрцелер чувствовал, что его команде стало трудно удерживать натиск, который на них обрушился и вместо вингера выпустил центрального защитника. Но и это не помогло. Бобби Де Кордова-Рид оформил и второй гол, сравняв счет на табло. Вот такие чудеса от Руда и его команды, хотя где они были весь матч — вопрос все еще открыт.