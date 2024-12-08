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Лондонское дерби завершает воскресную программу АПЛ. В старте ли Михаил Мудрик?

Англия

Матч начнётся в 18:30

Лондонское дерби завершает воскресную программу АПЛ. В старте ли Михаил Мудрик?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонское дерби завершает программу Английской Премьер-Лиги. Встречаются "Челси" и "Тоттенхэм".

Известны стартовые составы команд. Михаила Мудрика нет в заявке из-за болезни.

До матча "Челси" занимает второе место в турнирной таблице с 28-ю очками, "Тоттенхэм" - 11-е с 20-ю баллами.

Матч начнётся в 18:30.

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Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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