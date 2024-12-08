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Лондонское дерби завершает воскресную программу АПЛ. В старте ли Михаил Мудрик?
Матч начнётся в 18:30
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонское дерби завершает программу Английской Премьер-Лиги. Встречаются "Челси" и "Тоттенхэм".
Известны стартовые составы команд. Михаила Мудрика нет в заявке из-за болезни.
Your Blues to face Spurs. ????????#CFC | #TOTCHE pic.twitter.com/1Yej5GwbTU— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 8, 2024
До матча "Челси" занимает второе место в турнирной таблице с 28-ю очками, "Тоттенхэм" - 11-е с 20-ю баллами.
Матч начнётся в 18:30.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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