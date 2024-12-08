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АПЛ. Фулхэм – Арсенал 1:1. Тонкости офсайдов создали сегодня ничью
Зинченко этот матч пропускал, как и едва ли не вся оборона гостей
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 15 тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
Старт встречи для "Фулхэма" прошел полностью без мяча. 10 минут им владели гости, но счет открыли именно “дачники”. На 11-й минуте прошла очень быстрая атака. Хименес забежал за спину на правом себе полуфланге, получил разрезную передачу от Тете и пробил в левый угол. Прекрасная игра от нападающего.
???????? @FulhamFC take the lead through Raul Jimenez!— Premier League (@premierleague) December 8, 2024
That's now the fourth away match this season that Arsenal have fallen 1-0 behind, will they recover from this position? ????#FULARS pic.twitter.com/HmbFOPhgwO
Слева в обороне "Арсенала" сегодня играл Тимбер, справа вышел – Парти. Артета перед матчем потерял Зинченко, а кроме того, еще и в лазарете до сих пор находятся Калафиори, Габриэл, Томмиасу и Уайт. Целая когорта защитников. Но что интересно, следующий час хозяева ни разу не пробили даже в сторону ворот соперника. Этим занимались "канониры".
На 24 минуте бил Райс – в упор со стойкой, а в створ получилось ударить только к концу тайма. И это был удар скорее "для статистики". Настоящую опасность принесли они – грозное оружие “Арсенала” – угловые.
На старте второй половины встречи Салиба сравнял счет. После подачи с углового Хаверц сбросил в центр, а защитник подправил мяч в ворота. Проверяли VAR на предмет офсайда. Действительно казалось, что игрок "Арсенала" был вне игры. Но все же арбитры правильно приняли решение, увидев сзади спрятанную ногу футболиста хозяев. Тонкости решают все.
Two in two matches for William Saliba, and yet another set-piece goal from @Arsenal! ????— Premier League (@premierleague) December 8, 2024
The defender's last five goals have all come from corners too... ????#FULARS pic.twitter.com/L5Ru8t81iF
На 70 минуте снова угловой для гостей, и снова момент! Ну, как они это делают? Но на этот раз Парти из выгодной позиции не попал в угол ворот. Целился, но неточно. И сразу же "Фулхэм" создал ответную атаку со вторым (и последним) ударом в матче. На ударную позицию выбежал Перейра, но Рая спас "канониров".
Уже почти конец матча. Давит "Арсенал", бьет по чужим воротам, собирает xG почти до двух и... забивает! Сака выводит "канониров" вперед. Уже и отпраздновали гости, но… Да, снова нужно было смотреть VAR. И на этот раз он увидел минимальный офсайд у Мартинелли на левом фланге. Справедливо. Тонкости решают все (часть 2).
Третий раз подряд в АПЛ "Фулхэм" не дает "Арсеналу" себя обыграть. Их быстрых атак было сегодня очень мало, но результативность была безумной. У "канониров" наоборот: количество явно не равно качеству.
Подопечные Артеты ситуативно вторые, но впереди еще матч "Челси" – "Тоттенхэм". “Фулхэм” же закрепился на 10 позиции.
"Фулхэм" – "Арсенал" 1:1
Голы: Хименес 11 – Салиба 52
"Фулхэм": Лено – Тете, Диоп, Бесси, Робинсон – Берге, Лукич (Куэнка 80) – Ивоби, Смит-Роу (Перейра 60), Траоре (Уилсон 60) – Хименес (Родригу Муниз 80)
"Арсенал": Рая – Парти, Салиба, Кивер, Тимбер – Эдегор (Нванери 79), Жоржиньо (Мерино 74), Райс – Сака, Гаверц (Габриэль Жезус 74), Троссард
Предупреждения: Лукич 51, Бесси 72, Робинсон 86 – Мартинелли 82, Райс 90+7
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