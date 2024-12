АПЛ. Фулхэм – Арсенал 1:1. Тонкости офсайдов создали сегодня ничью

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Старт встречи для "Фулхэма" прошел полностью без мяча. 10 минут им владели гости, но счет открыли именно “дачники”. На 11-й минуте прошла очень быстрая атака. Хименес забежал за спину на правом себе полуфланге, получил разрезную передачу от Тете и пробил в левый угол. Прекрасная игра от нападающего.

Слева в обороне "Арсенала" сегодня играл Тимбер, справа вышел – Парти. Артета перед матчем потерял Зинченко, а кроме того, еще и в лазарете до сих пор находятся Калафиори, Габриэл, Томмиасу и Уайт. Целая когорта защитников. Но что интересно, следующий час хозяева ни разу не пробили даже в сторону ворот соперника. Этим занимались "канониры".

На 24 минуте бил Райс – в упор со стойкой, а в створ получилось ударить только к концу тайма. И это был удар скорее "для статистики". Настоящую опасность принесли они – грозное оружие “Арсенала” – угловые.

На старте второй половины встречи Салиба сравнял счет. После подачи с углового Хаверц сбросил в центр, а защитник подправил мяч в ворота. Проверяли VAR на предмет офсайда. Действительно казалось, что игрок "Арсенала" был вне игры. Но все же арбитры правильно приняли решение, увидев сзади спрятанную ногу футболиста хозяев. Тонкости решают все.

