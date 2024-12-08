Впервые за 15 лет: Арсенал повторил голевое достижение в АПЛ

В матче 15 тура чемпионата Англии "Фулхэм" и "Арсенал" сыграли со счетом 1:1. Единственный гол в составе "канониров" забил центральный защитник Уильям Салиба.

Подопечные Артеты снова отличились в воротах соперника после подачи с углового. Это 20 гол команды испанского тренера в рамках чемпионата Англии в 2024 году после выполнения стандартов без учета пенальти.

Как сообщает Opta, последний раз "канониры" столько забивали после стандартов в АПЛ за один календарный год еще в 2009 (также 20).

20 - Arsenal have scored 20 goals from set pieces (excluding pens) in the Premier League in 2024; their joint-most in a calendar year in the competition (also 20 in 2009). Perfected. pic.twitter.com/HT0rT3Az7M — OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2024

После ничьей "Арсенал" находится на втором месте АПЛ. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет шесть очков, но мерсисайдцы не провели вчера матч против "Эвертона". Также сзади на расстоянии одно очка расположился Челси, который сегодня в 18:30 начнет игру против “Тоттенхэма”.