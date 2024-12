Впервые за 15 лет: Арсенал повторил голевое достижение в АПЛ

В матче 15 тура чемпионата Англии "Фулхэм" и "Арсенал" сыграли со счетом 1:1. Единственный гол в составе "канониров" забил центральный защитник Уильям Салиба.

Подопечные Артеты снова отличились в воротах соперника после подачи с углового. Это 20 гол команды испанского тренера в рамках чемпионата Англии в 2024 году после выполнения стандартов без учета пенальти.

Как сообщает Opta, последний раз "канониры" столько забивали после стандартов в АПЛ за один календарный год еще в 2009 (также 20).

20 - Arsenal have scored 20 goals from set pieces (excluding pens) in the Premier League in 2024; their joint-most in a calendar year in the competition (also 20 in 2009). Perfected. pic.twitter.com/HT0rT3Az7M