Стала известна дата кубкового матча Челси

Стала известна дата матча лондонского "Челси" в Кубке Англии.

Лондонский клуб сыграет с "Моркамом" 11 января в 17:00 по киевскому времени.

"Моркам" - представитель второй Лиги Англии (четвёртого по силе дивизиона). Сейчас клуб занимает 23-е место из 24 в турнирной таблице чемпионата.

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"Челси" встречаются с "Моркамом" во второй раз на этой стадии Кубка

Кубок Англии пройдёт с 9 января – 13 января 2025 года.