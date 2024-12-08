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Стала известна дата кубкового матча Челси
На очереди Кубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна дата матча лондонского "Челси" в Кубке Англии.
Лондонский клуб сыграет с "Моркамом" 11 января в 17:00 по киевскому времени.
"Моркам" - представитель второй Лиги Англии (четвёртого по силе дивизиона). Сейчас клуб занимает 23-е место из 24 в турнирной таблице чемпионата.
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"Челси" встречаются с "Моркамом" во второй раз на этой стадии Кубка
Кубок Англии пройдёт с 9 января – 13 января 2025 года.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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