Тренер МЮ Рубен Аморим всего через месяц в команде повторил неудачное достижение

Во вчерашнем матче АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Ноттингем Форест". Для манкунианцев это поражение стало вторым подряд.

Рубен Аморим лишь во второй раз в своей тренерской карьере дважды проиграл в двух турах друг за другом. Об этом сообщает Squawka.

Также параллельно "Ноттингем Форест" установил положительное достижение. Впервые в своей истории "лесники" выиграли в гостях у "Ливерпуля" и МЮ в течение одного сезона.

