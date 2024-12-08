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Тренер МЮ Рубен Аморим всего через месяц в команде повторил неудачное достижение

Англия

Касается его карьеры

Тренер МЮ Рубен Аморим всего через месяц в команде повторил неудачное достижение

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Ноттингем Форест". Для манкунианцев это поражение стало вторым подряд.

Рубен Аморим лишь во второй раз в своей тренерской карьере дважды проиграл в двух турах друг за другом. Об этом сообщает Squawka.

Также параллельно "Ноттингем Форест" установил положительное достижение. Впервые в своей истории "лесники" выиграли в гостях у "Ливерпуля" и МЮ в течение одного сезона.

Отметим, что Аморим официально возглавил "красных дьяволов" 11 ноября. С того момента его команда дважды победила, дважды проиграла и однажды сыграла вничью.

Португалец начал полноценную тренерскую карьеру в 2018 году. Ранее он тренировал только на Родине: в “Касе Пиа”, “Браге” и “Спортинге”.

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Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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