Определились даты матчей Кубка Англии для команд с украинскими игроками.

9 января "Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, примет "Петерборо Юнайтед". Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

11 января в 17:00 по киевскому времени сыграют сразу четыре команды с украинскими игроками.

"Борнмут", в котором играет Илья Забарный, сыграет против "Вест Бромвича";

"Сандерленд" Назария Русина сыграет со "Сток Сити";

"Брентфорд", который представляет Егор Ярмолюк, сыграет с "Плимутом";

"Челси", в котором играет Михаил Мудрик, встретится с "Моркамбе"

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12 января, "Арсенал", который представляет Александр Зинченко, сыграет с "Манчестер Юнайтед". Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Победители третьего раунда Кубка Англии пройдут в следующий этап. Проигравшие команды вылетят.