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Определились даты матчей Кубка Англии для команд с украинскими игроками
В турнире сыграют 6 команд с украинскими игроками
Фото - thefa.com
Определились даты матчей Кубка Англии для команд с украинскими игроками.
9 января "Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, примет "Петерборо Юнайтед". Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
11 января в 17:00 по киевскому времени сыграют сразу четыре команды с украинскими игроками.
- "Борнмут", в котором играет Илья Забарный, сыграет против "Вест Бромвича";
- "Сандерленд" Назария Русина сыграет со "Сток Сити";
- "Брентфорд", который представляет Егор Ярмолюк, сыграет с "Плимутом";
- "Челси", в котором играет Михаил Мудрик, встретится с "Моркамбе"
12 января, "Арсенал", который представляет Александр Зинченко, сыграет с "Манчестер Юнайтед". Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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Победители третьего раунда Кубка Англии пройдут в следующий этап. Проигравшие команды вылетят.
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