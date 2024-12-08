АПЛ. Тоттенхэм – Челси 3:4. Поражение имени Кукурельи? Нет, камбэк имени Палмера!

С мыслью о том, что "Тоттенхэм" умеет играть большие матчи и обыгрывать громкие имена, команда Энцо Марески прибыла на стадион "шпор". Наверное, наставник "Челси" не ожидал увидеть в стартовом составе двух основных центральных защитников в стартовом составе своих лондонских соседей. Там были Ромеро и ван де Вен. Вот только для аргентинца этот выход был слишком рано, его из-за травмы сменили еще в первом тайме.

А что "Челси"? В принципе, без сюрпризов в стартовом составе, Мудрик пропускал эту игру из-за болезни. Здесь все ожидаемо. Что было неожиданно, так это провальный старт матча от "синих". Как же зажали ребята Постекоглу своих соперников к собственным воротам. Для создания опасных моментов им точно не нужна была посторонняя помощь, однако она нашлась от Марка Кукурельи.

Неудачные бутсы подобрал для этого газона испанец и дважды поскользнулся в очень ответственных моментах, после которых "шпоры" забивали свои голы. Сначала обрезка в центре, протащил мяч Джонсон и прострелил на Соланке, за которым не успел Колвилл. А потом прямо на фланге Марк поскользнулся и отдал мяч сопернику, после чего в проход перед штрафной площадкой побежал Кулусевски и пробил в ближний угол ворот Санчеса. 2:0 в пользу хозяев и такой "Челси" мы уже давно не видели.

Казалось, что "синие" будут спать и дальше, пока их не оживил Джейдон Санчо, который в простой ситуации просто сместился с фланга в центр и пробил в дальний угол ворот Форстера, круглый от штанги залетел в сетку ворот. После этого "Челси" проснулся. И нет, это не надо понимать так, что они захватили инициативу, они наконец-то начали регулярно отвечать на опасные моменты со стороны "шпор", поэтому мы увидели классическую атаку на атаку от обеих команд. штанга от Сарра, очень острые удары от Нету и Палмера, сейвы Форстера, все это было в первом тайме. Команды начали по-настоящему рубиться.

Причем "Тоттенхэм" не спешил играть по счету. Как всегда говорил Постекоглу, мы никогда не будем отступать от собственного стиля. Они и не отступают. Высокий прессинг и очень интенсивный футбол. Все на месте. До конца первого тайма забить еще так и не получилось. На второй тайм Мареска сделал тактическую замену и снял с игры Лавию, выпустив Мало Гюсто, это означало, что Кайседо переходит в центр поля с правого фланга обороны.

Стоит отметить, что "синие", в отличие от первого тайма, очень активно начали вторую половину встречи. Очень быстрые атаки, удары и опять же, сейвы Форстера. Неужели Фрейзер все еще может играть на стабильном топовом уровне АПЛ, может бы перешел к какому-то середняку и еще бы поиграл регулярно?

Вот только помешать Коулу Палмеру, который пробивает пенальти, у него не получилось. Биссума пошел в необдуманный подкат в своей штрафной, куда забежал Кайседо, не сыграл он в мяч и Энтони Тейлор назначил одиннадцатиметровый, который Палмер очень уверенно реализовал. 2:2.

На этом "синие" не остановились. Коул Палмер прошел с фланга в штрафную, стянул на себя несколько защитников и пробил, его удар все же заблокировали, однако рикошет прилетел под удар Энйо Фернандесу, который в касание выстрелил в ближний угол ворот Форстера. 2:3 и это камбэк от "Челси".

После такого Анге Постекоглу пошел на атакующие замены и его команда перешла в режим сравнять счет любой ценой, особенно не оглядываясь назад. Это, конечно, давало сопернику достаточно пространства для собственных атак. Не то, чтобы "Челси" умело этим пространством пользовались, но в одной из таких атак, хотя все и переросло в медленное наступление, Палмер заработал еще один пенальти. Трудно сказать, зачем Сарр настолько агрессивно пошел на Коула, но он сфолил. А Коул уже с издевкой исполнил паненку и оформил победу для "синих".

Да, были попытки от "Тоттенхэма" сократить отставание на последних минутах, им это даже удалось, после углового гол забил Сон, однако на результат этот гол уже никак не повлиял. Благодаря этой победе "Челси" вышел на 2-е место, а "Тоттенхэм" остается на 11-м. Интересно, не будет ли у Даниэля Леви мыслей о том, чтобы переосмыслить позицию главного тренера в его команде? Режиссеры трансляции нам очень на это намекали.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Тоттенхэм" — "Челси" 3:4

Голы: Соланке (5), Кулусевски (11), Сон (90+7) — Санчо (17), Палмер (61, 84, оба с пенальти), Фернандес (74)

"Тоттенхэм": Форстер — Порро, Ромеро (Дрегушин, 15), ван де Вен (Грей, 80), Удоджи — Кулусевски (Маддисон, 79), Биссума (Бергвалл, 79), Сарр — Джонсон (Вернер, 53), Соланке, Сон

"Челси": Санчес — Кайседо, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья (Вейга, 90) — Лавия (Гюсто, 46), Фернандес — Нету (Мадуэке, 86), Палмер (Феликс, 90+1), Санчо — Джексон (Нкунку, 76)

Предупреждения: Сарр (30), Биссума (61) — Лавия (21), Нету (85), Санчес (90+9)