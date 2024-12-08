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Впереди только Гиггз. Варди установил результативное ветеранское достижение в АПЛ

Англия

В почти 38 лет!

Впереди только Гиггз. Варди установил результативное ветеранское достижение в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сегодняшнем матче АПЛ "Лестер" оформил против "Брайтона" безумный камбэк. К 86 минуте "лисы" проигрывали 0:2, но в итоге вырвали ничью.

В обоих голах принял участие Джейми Варди. Нападающий сначала забил гол, а затем оформил ассист на Де Кордову-Рида.

Как сообщает Opta, Варди стал вторым самым старшим игроком, который когда-либо оформил гол+пас в одном матче АПЛ. Он это сделал в возрасте 37 лет и 332 дня.

Рекордсменом является Райан Гиггз. Экс-полузащитник МЮ в декабре 2011 года также забил гол и отдал результативную передачу в матче против “Фулхэма”.

В текущем чемпионате на счету Варди шесть голов и три ассиста в 14 матчах.

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Брайтон энд Хоув Альбион Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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