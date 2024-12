Впереди только Гиггз. Варди установил результативное ветеранское достижение в АПЛ

В сегодняшнем матче АПЛ "Лестер" оформил против "Брайтона" безумный камбэк. К 86 минуте "лисы" проигрывали 0:2, но в итоге вырвали ничью.

В обоих голах принял участие Джейми Варди. Нападающий сначала забил гол, а затем оформил ассист на Де Кордову-Рида.

Как сообщает Opta, Варди стал вторым самым старшим игроком, который когда-либо оформил гол+пас в одном матче АПЛ. Он это сделал в возрасте 37 лет и 332 дня.

Рекордсменом является Райан Гиггз. Экс-полузащитник МЮ в декабре 2011 года также забил гол и отдал результативную передачу в матче против “Фулхэма”.

37 - Jamie Vardy is the second-oldest player to score and assist in a Premier League match (37y 332d v Brighton), only behind Ryan Giggs in December 2011 (38y 22d v Fulham). Timeless. pic.twitter.com/7jCN3QPDYu