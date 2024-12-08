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Коул Палмер установил результативный рекорд Челси, а также побил достижение Яя Туре

Англия
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Пенальти помогли англичанину

Коул Палмер установил результативный рекорд Челси, а также побил достижение Яя Туре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" и "Челси" сейчас проводят очную встречу в рамках АПЛ. На 61 и на 84 минутах вингер "пенсионеров" Коул Палмер реализовал два пенальти.

Для него это 37 и 38 результативное действие в 2024 году. Речь идет о голах и ассистах вместе. Это абсолютный рекорд "Челси" в течение календарного года.

Он побил предыдущее достижение Джимми Флойда Хассельбайнко, который в 2001 году оформил 36 голевых действий. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Кроме этого, для Палмера эти голы с пенальти стали 11 и 12 в карьере в рамках АПЛ. Он реализовал все 12 попыток. Бывший полузащитник "Манчестер Сити" (а также донецкого "Металлурга") Яя Туре имел в своем активе 11/11.

В текущем сезоне АПЛ у Палмера 11+6. Сейчас он идет на третьем месте в таблице бомбардиров чемпионата, а также является вторым наиболее результативным футболистом турнира (у Салаха 13+8).

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Яя Туре Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Джимми Флойд Хассельбайнк Коул Палмер
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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