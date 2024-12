Коул Палмер установил результативный рекорд Челси, а также побил достижение Яя Туре

"Тоттенхэм" и "Челси" сейчас проводят очную встречу в рамках АПЛ. На 61 и на 84 минутах вингер "пенсионеров" Коул Палмер реализовал два пенальти.

Для него это 37 и 38 результативное действие в 2024 году. Речь идет о голах и ассистах вместе. Это абсолютный рекорд "Челси" в течение календарного года.

Он побил предыдущее достижение Джимми Флойда Хассельбайнко, который в 2001 году оформил 36 голевых действий. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Кроме этого, для Палмера эти голы с пенальти стали 11 и 12 в карьере в рамках АПЛ. Он реализовал все 12 попыток. Бывший полузащитник "Манчестер Сити" (а также донецкого "Металлурга") Яя Туре имел в своем активе 11/11.

12 - Cole Palmer has scored all 12 of his penalties in the Premier League; the best 100% record of any player in the competition (overtaking Yaya Touré's 11/11). Cold. pic.twitter.com/pTsnOj1g8l