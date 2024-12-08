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Коул Палмер установил результативный рекорд Челси, а также побил достижение Яя Туре
Пенальти помогли англичанину
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" и "Челси" сейчас проводят очную встречу в рамках АПЛ. На 61 и на 84 минутах вингер "пенсионеров" Коул Палмер реализовал два пенальти.
Для него это 37 и 38 результативное действие в 2024 году. Речь идет о голах и ассистах вместе. Это абсолютный рекорд "Челси" в течение календарного года.
Он побил предыдущее достижение Джимми Флойда Хассельбайнко, который в 2001 году оформил 36 голевых действий. Об этом сообщает аналитический портал Opta.
Кроме этого, для Палмера эти голы с пенальти стали 11 и 12 в карьере в рамках АПЛ. Он реализовал все 12 попыток. Бывший полузащитник "Манчестер Сити" (а также донецкого "Металлурга") Яя Туре имел в своем активе 11/11.
12 - Cole Palmer has scored all 12 of his penalties in the Premier League; the best 100% record of any player in the competition (overtaking Yaya Touré's 11/11). Cold. pic.twitter.com/pTsnOj1g8l— OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2024
В текущем сезоне АПЛ у Палмера 11+6. Сейчас он идет на третьем месте в таблице бомбардиров чемпионата, а также является вторым наиболее результативным футболистом турнира (у Салаха 13+8).
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