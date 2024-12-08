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Названа причина, почему МЮ попрощался со своим спортивным директором через 5 месяцев сотрудничества

Англия

Потратил много, результата мало

Названа причина, почему МЮ попрощался со своим спортивным директором через 5 месяцев сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня стало известно, что спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшворт покинул свой пост только после пяти месяцев сотрудничества. Фабрицио Романо назвал причину решения.

Один из владельцев весомой доли акций клуба сэр Джим Рэтклифф остался недоволен работой Эшворта. Особенно его не устроила стратегия прошлым летом.

МЮ потратил на трансферы около 200 миллионов фунтов. И именно Эшфорт принимал ключевое участие в подписании и приглашении футболистов.

Самого же Эшворта "Манчестер Юнайтед" пригласил из "Ньюкасла". За него "сорокам" заплатили три миллиона фунтов стерлингов.

По ходу этого сезона "красных дьяволов" тренировали три разных наставника: сначала Эрик тен Хаг, затем временно Рууд ван Нистерлой, а сейчас команду возглавляет Рубен Аморим.

В настоящее время "Манчестер Юнайтед" находится на 13 строчке АПЛ. Также команда идет на 12-м месте в турнирной таблице Лиги Европы.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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