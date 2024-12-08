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Безумие на Хотспур Стэдиум и камбек от синих. Тоттенхэм – Челси 3:4. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Зрелищное шоу от лондонских клубов

Безумие на Хотспур Стэдиум и камбек от синих. Тоттенхэм – Челси 3:4. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже к 11-й минуте "лилии" установили комфортное преимущество в два мяча. Но подопечные Марески смогли быстро сократить отставание, поэтому претендовать на очки по итогам встречи было легче. Хотя гости чаще пробивали по воротам (удары 17-13, в створ 8-5), им удалось выиграть не только благодаря активной атаке, но и с помощью двух пенальти.

"Шпоры" занимают 11 место (20 очков). 15 декабря ТТХ сыграет в гостях у "Саутгемптона". "Челси" занимает вторую позицию (31 балл) и в следующее воскресенье будет принимать "Брентфорд".

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Смотрите обзор матча 15-го тура АПЛ

Лондон. Тottenham Hotspur Stadium, 61 184 зрителя

Тоттенхэм – Челси 3:4

Голы: Соланке, 5, Кулусевски, 11, Сон Хин Мин, 90+6 – Санчо, 17, Палмер 61 (п), 84 (п), Фернандес, 73

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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