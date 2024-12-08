"Мы сделали почти все, что должны были сделать для победы": Артета - о потере очков в матче с Фулхэмом

Менеджер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Фулхэмом" (1:1) в матче 15-го тура АПЛ. На гол Хименеса в первом тайме ответил Салиба забитым мячом во второй части игры.

"Очень жаль, что мы не выиграли, потому что я считаю, что мы заслуживали победы от начала и до конца. Мы сделали почти все, что должны были сделать для победы. Но такое качество соперника, что с одного шанса они забивают гол. А потом еще и разрыв в классе лиги. За миллиметры мы могли сидеть здесь с тремя очками после действительно сильной и доминирующей игры против действительно хорошей команды.

Они очень хорошо организованы. Это футбол. Когда мы играли с ними дома в прошлом году, у нас было огромное преимущество, но они забили два гола из трех или четырех моментов. Это качество каждого противостояния. Мы не можем плакать по этому поводу.

В этом тоже красота этой лиги. Красота этой команды также в том, что она способна играть сегодня, даже при таких обстоятельствах и против хорошего соперника. Я очень рад за это", - сказал Артета.