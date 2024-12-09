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Камбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча
Перевернули игру
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" одержал волевую победу над "Ипсвичем" в 15-м туре английской Премьер-лиги.
На гол Конора Чаплина "вишни" ответили результативными ударами Энеса Унала и Данго Уаттара на 88-й и 90+5 минутах, соответственно.
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный провел на поле весь поединок.
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АПЛ, 15-й тур
Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)
"Ипсвич" — "Борнмут" 1:2
Голы: Чаплин (21) — Унал (88), Уаттара (90+5)
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