  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Камбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Перевернули игру

Камбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут" одержал волевую победу над "Ипсвичем" в 15-м туре английской Премьер-лиги.

На гол Конора Чаплина "вишни" ответили результативными ударами Энеса Унала и Данго Уаттара на 88-й и 90+5 минутах, соответственно.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный провел на поле весь поединок.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

"Ипсвич" — "Борнмут" 1:2

Голы: Чаплин (21) — Унал (88), Уаттара (90+5)

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Челси зимой может перейти к представителю Серии А
yellow-arrow
Энцо Мареска назвал несколько аспектов, которые повлияли на победу его команды над Тоттенхэмом
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
Ипсвич Таун Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости