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Энцо Мареска назвал несколько аспектов, которые повлияли на победу его команды над Тоттенхэмом
Тренер остался доволен результатом
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Тоттенхэм" и "Челси" подарили зрителям яркую феерию забитых мячей, которая закончилась в пользу "синих" (3:4). После матча тренер "пенсионеров" Энцо Мареска отметил, что этот результат четко подчеркнул психологическую устойчивость его игроков перед трудностями, с которыми они столкнулись в этом поединке.
"Это важная победа, прежде всего, за то, как она добыта, потому что выйти на этот стадион против этой команды и пропустить два гола, а потом продолжать действовать по тому же плану на поле и вне его, показывает, насколько игроки психологически сильны. Мы стараемся работать с игроками за пределами поля, но мы также стараемся работать над менталитетом и сплоченностью. Прийти на этот стадион и думать, что ты победишь без страданий - невозможно. Мы пропустили два гола через Кукурелью, мы создавали моменты, мы контролировали игру, мы держали мяч. В перерыве мы несколько изменили тактически, и во втором тайме мы заслуживали победу. Единственное, что меня беспокоило, это то, как они прессинговали. В первом тайме у нас были Коул Палмер с одной стороны и Энцо Фернандес с другой. Во втором тайме мы поставили Палмера с одной стороны, а Кукурелью - с другой, и несколько изменили сзади. Именно поэтому это сработало достаточно хорошо, и мы выиграли игру", - заявил Мареска.
Отметим, что "Челси" с 31 очком находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч "синие" проведут в Лиге конференций 12 декабря против "Астаны".
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