  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Энцо Мареска назвал несколько аспектов, которые повлияли на победу его команды над Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энцо Мареска назвал несколько аспектов, которые повлияли на победу его команды над Тоттенхэмом

Англия

Тренер остался доволен результатом

Энцо Мареска назвал несколько аспектов, которые повлияли на победу его команды над Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Тоттенхэм" и "Челси" подарили зрителям яркую феерию забитых мячей, которая закончилась в пользу "синих" (3:4). После матча тренер "пенсионеров" Энцо Мареска отметил, что этот результат четко подчеркнул психологическую устойчивость его игроков перед трудностями, с которыми они столкнулись в этом поединке.

"Это важная победа, прежде всего, за то, как она добыта, потому что выйти на этот стадион против этой команды и пропустить два гола, а потом продолжать действовать по тому же плану на поле и вне его, показывает, насколько игроки психологически сильны. Мы стараемся работать с игроками за пределами поля, но мы также стараемся работать над менталитетом и сплоченностью. Прийти на этот стадион и думать, что ты победишь без страданий - невозможно. Мы пропустили два гола через Кукурелью, мы создавали моменты, мы контролировали игру, мы держали мяч. В перерыве мы несколько изменили тактически, и во втором тайме мы заслуживали победу. Единственное, что меня беспокоило, это то, как они прессинговали. В первом тайме у нас были Коул Палмер с одной стороны и Энцо Фернандес с другой. Во втором тайме мы поставили Палмера с одной стороны, а Кукурелью - с другой, и несколько изменили сзади. Именно поэтому это сработало достаточно хорошо, и мы выиграли игру", - заявил Мареска.

Отметим, что "Челси" с 31 очком находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч "синие" проведут в Лиге конференций 12 декабря против "Астаны".

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Челси зимой может перейти к представителю Серии А
yellow-arrow
Камбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
Челси (Лондон) Энцо Мареска
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Челсі
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости