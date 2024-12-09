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Полузащитник Челси зимой может перейти к представителю Серии А
Переговоры между клубами еще продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карни Чуквуемека стал глубоким запасным при Энцо Мареске. Сам центральный полузащитник хочет иметь стабильную игровую практику, и зимой собирается покинуть Лондон.
По информации Calcio Mercato, игрок согласился присоединиться к "Милану" в следующем месяце, и итальянский клуб надеется заключить сделку с "Челси" в ближайшие недели. "Россонери" хотят договориться с "синими" о первичном арендном соглашении с правом выкупа летом.
Добавим, что в этом сезоне Карни Чуквуемека провел 4 матча, однако никакими результативными действиями не отметился.
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