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Полузащитник Челси зимой может перейти к представителю Серии А

Англия

Переговоры между клубами еще продолжаются

Полузащитник Челси зимой может перейти к представителю Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Карни Чуквуемека стал глубоким запасным при Энцо Мареске. Сам центральный полузащитник хочет иметь стабильную игровую практику, и зимой собирается покинуть Лондон.

По информации Calcio Mercato, игрок согласился присоединиться к "Милану" в следующем месяце, и итальянский клуб надеется заключить сделку с "Челси" в ближайшие недели. "Россонери" хотят договориться с "синими" о первичном арендном соглашении с правом выкупа летом.

Добавим, что в этом сезоне Карни Чуквуемека провел 4 матча, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Челси (Лондон) Милан Карни Чуквуемека
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Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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