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Игрок шпор о Постекоглу: Если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит
Сейчас лондонцы переживают эпидемию травм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Челси" со счетом 3:4. В этом матче также появился Кристиан Ромеро, который находился некоторое время в лазарете из-за повреждения, однако в первом тайме с "синими" аргентинец получил рецидив и был вынужден покинуть поле. После игры центральный защитник встал на защиту своего наставника Анге Постекоглу, который в последнее время сталкивается с критикой.
"Он замечательный тренер. Мы увидели это в первом сезоне. Во втором мы испытываем много травм. Игроки - первые, кого критикуют, потом, если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит. Мы очень довольны этой командой, я и мои коллеги. Нам нравится, как они работают и в какой футбол стараются играть. Мы постараемся быстро двигаться дальше", - цитирует Ромеро BBC.
Добавим, что после 15-ти туров "Тоттенхэм" занимает 11-е место в Премьер-лиге, имея в своем активе 20 очков.
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