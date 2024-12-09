Игрок шпор о Постекоглу: Если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит

Вчера "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Челси" со счетом 3:4. В этом матче также появился Кристиан Ромеро, который находился некоторое время в лазарете из-за повреждения, однако в первом тайме с "синими" аргентинец получил рецидив и был вынужден покинуть поле. После игры центральный защитник встал на защиту своего наставника Анге Постекоглу, который в последнее время сталкивается с критикой.

"Он замечательный тренер. Мы увидели это в первом сезоне. Во втором мы испытываем много травм. Игроки - первые, кого критикуют, потом, если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит. Мы очень довольны этой командой, я и мои коллеги. Нам нравится, как они работают и в какой футбол стараются играть. Мы постараемся быстро двигаться дальше", - цитирует Ромеро BBC.

Добавим, что после 15-ти туров "Тоттенхэм" занимает 11-е место в Премьер-лиге, имея в своем активе 20 очков.