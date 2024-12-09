  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игрок шпор о Постекоглу: Если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок шпор о Постекоглу: Если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит

Англия

Сейчас лондонцы переживают эпидемию травм

Игрок шпор о Постекоглу: Если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Челси" со счетом 3:4. В этом матче также появился Кристиан Ромеро, который находился некоторое время в лазарете из-за повреждения, однако в первом тайме с "синими" аргентинец получил рецидив и был вынужден покинуть поле. После игры центральный защитник встал на защиту своего наставника Анге Постекоглу, который в последнее время сталкивается с критикой.

"Он замечательный тренер. Мы увидели это в первом сезоне. Во втором мы испытываем много травм. Игроки - первые, кого критикуют, потом, если мы проигрываем 10 матчей, можно менять тренерский штаб, но никто не говорит о том, что на самом деле происходит. Мы очень довольны этой командой, я и мои коллеги. Нам нравится, как они работают и в какой футбол стараются играть. Мы постараемся быстро двигаться дальше", - цитирует Ромеро BBC.

Добавим, что после 15-ти туров "Тоттенхэм" занимает 11-е место в Премьер-лиге, имея в своем активе 20 очков.

По теме
yellow-arrow
Артета ответил на вопрос о том, сможет ли Зинченко сыграть в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Лисы вырывают ничью на последних минутах. Лестер - Брайтон 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
"Мы начали игру не так, как хотели". Забарный отреагировал на победу Борнмута в АПЛ
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Кристиан Ромеро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости