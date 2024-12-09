Постекоглу о поражении от Челси: При счете 2:0 потерять центрального защитника - это действительно выбивает из колеи

В 15-м туре АПЛ "Тоттенхэм" дома уступил "Челси" со счетом 3:4. После игры тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил, что его команда имела шансы выиграть эту встречу, однако частично на это также повлияли кадровые потери, которые они получили во время матча.

"Очевидно, что это болезненно, потому что мы начали игру очень хорошо, не только голы, которые мы забили, но и то, как мы играли. Мы действительно контролировали игру и имели несколько действительно хороших возможностей, кроме двух голов. Я все еще чувствую, что в первом тайме у нас были лучшие моменты, чтобы забить третий гол, несколько ключевых моментов. Во втором тайме они вышли и начали давить на нас. Я чувствовал, что мы справлялись с этим не очень плохо, а потом, когда они забили, у нас был отличный момент при счете 2:2, чтобы выйти вперед 3:2, а в таких играх такие моменты очень важны. Мы не воспользовались этим моментом, а потом оба пенальти мы заработали в собственные ворота. Мы сами себе создали ненужные проблемы. Честно говоря, я считаю, что фанаты сегодня были хорошими. Они поддерживали команду, но, думаю, когда сезон складывается так, как он сложился для нас... при счете 2:0 потерять центрального защитника [Кристиана Ромеро] - это действительно выбивает из колеи. Ты так хорошо начал игру, что должен делать замену, а это означает, что ты не можешь делать замены во втором тайме", - заявил Постекоглу.

Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет в Лиге Европы 12 декабря против "Рейнджерс".