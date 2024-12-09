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Несколько европейских клубов зимой поборятся за нападающего Лиона

Англия

Об этом информирует The Sun

Несколько европейских клубов зимой поборятся за нападающего Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом Райана Шерки связывали со многими клубами, однако игрок остался в "Лионе". Учитывая финансовые трудности "ткачей" может вынудить руководство команды к продаже нападающего в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что "ПСЖ", "Боруссия Дортмунд" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к французу. Ожидается, что он будет стоить около 30 млн фунтов стерлингов. Нападающий стремится играть за ведущий клуб Лиги чемпионов, если покинет "Лион" в январе.

Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки сыграл 15 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.

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Боруссия (Дортмунд) Лион Кристал Пэлас (Лондон) Райан Шерки “ПСЖ”
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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