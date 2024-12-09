Несколько европейских клубов зимой поборятся за нападающего Лиона

Летом Райана Шерки связывали со многими клубами, однако игрок остался в "Лионе". Учитывая финансовые трудности "ткачей" может вынудить руководство команды к продаже нападающего в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что "ПСЖ", "Боруссия Дортмунд" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к французу. Ожидается, что он будет стоить около 30 млн фунтов стерлингов. Нападающий стремится играть за ведущий клуб Лиги чемпионов, если покинет "Лион" в январе.

Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки сыграл 15 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.