Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько европейских клубов зимой поборятся за нападающего Лиона
Об этом информирует The Sun
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом Райана Шерки связывали со многими клубами, однако игрок остался в "Лионе". Учитывая финансовые трудности "ткачей" может вынудить руководство команды к продаже нападающего в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что "ПСЖ", "Боруссия Дортмунд" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к французу. Ожидается, что он будет стоить около 30 млн фунтов стерлингов. Нападающий стремится играть за ведущий клуб Лиги чемпионов, если покинет "Лион" в январе.
Добавим, что в этом сезоне Райан Шерки сыграл 15 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.
Популярное сейчас
- СМИ: Полесье близко к подписанию легионера
- Камбэчище имени Гризманна. Атлетико — Севилья 4:3. Видео голов и обзор матча
- Динамо - единоличный лидер. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Мареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку