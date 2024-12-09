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Лисы вырывают ничью на последних минутах. Лестер - Брайтон 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Гости обидно упускают победу

Лисы вырывают ничью на последних минутах. Лестер - Брайтон 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" расписал мировую ничью с "Брайтоном" в домашнем поединке 15-го тура чемпионата Англии.

До 87-й минуты подопечные Руда Ван Нистелроя уступали со счетом 0:2, но голы Джейми Варди и Бобби Декордова-Рида спасли "лис" от поражения.

В турнирной таблице АПЛ "Лестер" находится на 16-м месте, "Брайтон" - на 7-м.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

"Лестер" — "Брайтон" 2:2

Голы: Варди (87), Де Кордова-Рид (90+1) — Лампти (37), Минте (79)

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