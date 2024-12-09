Челси заинтересован в подписании талантливого защитника из Бенфики

Лондонский "Челси" готов усилить линию обороны своей команды в ближайшее трансферное окно. Руководство "синих" готово попрощаться с одним из своих игроков ради талантливого 22-летнего защитника "Бенфики".

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Согласно информации от издания TEAMtalk, "Челси" заинтересован в подписании центрального защитника "Бенфики" Томаша Араужу. Представители лондонского клуба уже связались с окружением 22-летнего португальца. Другим английским клубом, претендующим на трансфер игрока является "Ньюкасл".

Известно, что в контракте Томаша Араужу с "Бенфикой" прописаны отступные в размере 83 миллионов фунтов стерлингов, и "Челси" серьезно рассматривает его переход. Если все пойдет по плану, они продадут Акселя Дисаси уже в ближайшее трансферное окно, а центрбек "орлов" должен стать его заменой.

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В этом сезоне Томаш Араужу провел 15 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.