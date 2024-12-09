Бывший спортдир Манчестер Юнайтед может оказаться в другом английском топ-клубе

Бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшворт, вероятно, получит предложения по новому месту работы уже в ближайшее время.

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Согласно информации от источников The Athletic, некоторые представители футбольной среды отмечают, что "Арсенал", который находится в поиске нового спортивного директора, может пригласить в клуб Дэна Эшворта.

Добавим, что нынешний исполнительный директор "канониров" Ричард Гарлик ранее тесно сотрудничал с Дэном Эшвортом в "Вест Бромвиче". В 2013 году Гарлик заменил Эшворта на посту спортивного директора "дроздов", поскольку тот покинул клуб ради работы в национальной сборной Англии.

На данный момент еще не было никаких признаков конкретных переговоров между "Арсеналом" и Дэном Эшвортом.

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Также напомним, что в начале ноября стало известно о том, что Эду Гаспар покинул пост спортивного директора "Арсенала". 46-летний бразилец присоединился к мультиклубной структуре, которой владеет Эвангелос Маринакис.