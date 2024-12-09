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Лондонские топ-клубы следят за талантливым защитником Палмейраса

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Лондонские топ-клубы следят за талантливым защитником Палмейраса

Фото - picture alliance - picture-alliance.com

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Лондонские топ-клубы внимательно следят за 18-летним универсальным защитником "Палмейраса".

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Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 18-летний Витор Реис из "Палмейраса" может стать потенциальной целью для "Арсенала" и "Челси" на следующее летнее трансферное окно.

Сообщается, что оба лондонских клуба внимательно следят за талантливым бразильским центральным защитником. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

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В этом сезоне Витор Реис провел 26 матчей за взрослую команду "Палмейраса", отметившись 2 голами. По версии авторитетного сайта Transfermarkt его стоимость сейчас оценивается в 10 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Палмейрас (Сан-Паулу)
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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