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Тоттенхэм имеет больше всего поражений в АПЛ, ведя с преимуществом в 2+ мяча по ходу встречи
Неприятная статистика для шпор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера команда Анге Постекоглу дома уступила "Челси" со счетом 3:4. "Шпоры" после 11-ти минут встречи вели со счетом 2:0, однако "синие" сумели совершить камбэк и выиграть этот матч. Впрочем, такие проигрыши в АПЛ время от времени случаются в исполнении "Тоттенхэма".
Как сообщает Opta, "шпоры" 11-й раз проиграли матч Премьер-лиги, ведя с преимуществом в 2+ мяча по ходу встречи. "Тоттенхэм" имеет по меньшей мере на четыре таких поражения больше, чем любая другая команда в истории этих соревнований. Кроме того, это также был первый случай с сентября 2001 года против "МЮ" (3:5), когда "шпоры" проиграли дома, ведя с преимуществом в 2+ мяча в чемпионате.
Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет в Лиге Европы 12 декабря на выезде против "Рейнджерс".
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