Вест Хэм хочет укрепить центр защиты игроком Челси

Накануне открытия зимнего трансферного окна начинают циркулировать первые слухи. "Вест Хэм", который имеет проблемы в центре обороны, собирается усилить эту позицию в январе.

По информации Foot Mercato, "молотобойцы" проявляют интерес к Тосину Адарабиойо, который сейчас выступает за "Челси" и имеет контракт до июня 2028 года. Англичанин летом перешел к "синим" из "Фулхэма", однако он не является основным игроком под руководством Энцо Марески в этом сезоне. Учитывая финансовые проблемы "Вест Хэма", команда Хулена Лопетеги будет рассматривать аренду центрального защитника.

Добавим, что в этом сезоне Тосин Адарабиойо сыграл 11 матчей и отметился одним забитым мячом.