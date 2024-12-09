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Вест Хэм хочет укрепить центр защиты игроком Челси
Этот футболист имеет проблемы с игровой практикой в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне открытия зимнего трансферного окна начинают циркулировать первые слухи. "Вест Хэм", который имеет проблемы в центре обороны, собирается усилить эту позицию в январе.
По информации Foot Mercato, "молотобойцы" проявляют интерес к Тосину Адарабиойо, который сейчас выступает за "Челси" и имеет контракт до июня 2028 года. Англичанин летом перешел к "синим" из "Фулхэма", однако он не является основным игроком под руководством Энцо Марески в этом сезоне. Учитывая финансовые проблемы "Вест Хэма", команда Хулена Лопетеги будет рассматривать аренду центрального защитника.
Добавим, что в этом сезоне Тосин Адарабиойо сыграл 11 матчей и отметился одним забитым мячом.
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