  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я чувствую себя здесь как дома". Ключевой защитник Арсенала прокомментировал свое будущее в клубе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я чувствую себя здесь как дома". Ключевой защитник Арсенала прокомментировал свое будущее в клубе

Англия

Игрок проводит свой третий полноценный сезон в команде

"Я чувствую себя здесь как дома". Ключевой защитник Арсенала прокомментировал свое будущее в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В эксклюзивном интервью для издания The Mirror Уильям Салиба, выступающий за лондонский "Арсенал", рассказал о том, планирует ли он оставаться в Лондоне надолго.

"Да, конечно, я чувствую себя здесь как дома. Я подписал свой первый контракт с клубом пять лет назад, но это только мой третий полноценный сезон в команде, поэтому я наслаждаюсь всем, чем только можно: игроками, персоналом, фанатами. Я чувствую себя здесь, как дома, так почему бы и нет?"

Читайте также"Я хочу выиграть титул АПЛ". Защитник Арсенала рассказал о своих амбициях в этом сезоне

Напомним, что француз присоединился к "Арсеналу" в 2019 году из "Сент-Этьена" за 30 миллионов евро, но был отдан обратно в аренду "святым". Затем в его карьере был этап из двух аренд в "Ницце" и "Марселе".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Уильям Салиба провел 20 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись двумя голами.

По теме
yellow-arrow
Английский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды
yellow-arrow
Хавбек Ювентуса может вернуться в Англию? Несколько клубов из АПЛ следят за игроком
yellow-arrow
Арсенал хочет подписать одного из ключевых игроков Брайтона
Арсенал (Лондон) Вильям Салиба
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости