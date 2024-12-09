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"Я чувствую себя здесь как дома". Ключевой защитник Арсенала прокомментировал свое будущее в клубе
Игрок проводит свой третий полноценный сезон в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В эксклюзивном интервью для издания The Mirror Уильям Салиба, выступающий за лондонский "Арсенал", рассказал о том, планирует ли он оставаться в Лондоне надолго.
"Да, конечно, я чувствую себя здесь как дома. Я подписал свой первый контракт с клубом пять лет назад, но это только мой третий полноценный сезон в команде, поэтому я наслаждаюсь всем, чем только можно: игроками, персоналом, фанатами. Я чувствую себя здесь, как дома, так почему бы и нет?"
Напомним, что француз присоединился к "Арсеналу" в 2019 году из "Сент-Этьена" за 30 миллионов евро, но был отдан обратно в аренду "святым". Затем в его карьере был этап из двух аренд в "Ницце" и "Марселе".
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В этом сезоне Уильям Салиба провел 20 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись двумя голами.
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