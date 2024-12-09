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Челси выставит новичка команды на трансфер в январское окно
Несколько клубов заинтересованы в услугах этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кирнан Дьюсбери-Холл перешел в "Челси" из "Лестера" летом за 30 млн фунтов стерлингов, однако он так и не стал игроком основы в составе "синих". Полузащитник разочарован отсутствием игровой практики на "Стэмфорд Бридж" и готов к переходу в другой клуб уже через полгода.
Как сообщает Football Insider, "Челси" выставит 26-летнего игрока на трансфер в январское окно. Лондонцы потребуют не менее 30 млн фунтов стерлингов, которые они заплатили за полузащитника летом, если они хотят отпустить его навсегда. "Рейнджерс" и "Астон Вилла" также выразили первоначальный интерес по приобретению футболиста, но вряд ли у шотландцев хватит финансовых возможностей, чтобы вывезти игрока со "Стэмфорд Бридж" в январе. Однако, если игрок будет настаивать на уходе, а ни один клуб не сделает выгодного предложения на постоянной основе, то "Челси" готов рассмотреть аренду англичанина.
Добавим, что в этом сезоне Кирнан Дьюсбери-Холл провел 13 матчей (684 минуты) и отметился одним забитым мячом.
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