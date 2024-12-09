  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси выставит новичка команды на трансфер в январское окно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси выставит новичка команды на трансфер в январское окно

Англия

Несколько клубов заинтересованы в услугах этого игрока

Челси выставит новичка команды на трансфер в январское окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кирнан Дьюсбери-Холл перешел в "Челси" из "Лестера" летом за 30 млн фунтов стерлингов, однако он так и не стал игроком основы в составе "синих". Полузащитник разочарован отсутствием игровой практики на "Стэмфорд Бридж" и готов к переходу в другой клуб уже через полгода.

Как сообщает Football Insider, "Челси" выставит 26-летнего игрока на трансфер в январское окно. Лондонцы потребуют не менее 30 млн фунтов стерлингов, которые они заплатили за полузащитника летом, если они хотят отпустить его навсегда. "Рейнджерс" и "Астон Вилла" также выразили первоначальный интерес по приобретению футболиста, но вряд ли у шотландцев хватит финансовых возможностей, чтобы вывезти игрока со "Стэмфорд Бридж" в январе. Однако, если игрок будет настаивать на уходе, а ни один клуб не сделает выгодного предложения на постоянной основе, то "Челси" готов рассмотреть аренду англичанина.

Добавим, что в этом сезоне Кирнан Дьюсбери-Холл провел 13 матчей (684 минуты) и отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Английский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды
yellow-arrow
Хавбек Ювентуса может вернуться в Англию? Несколько клубов из АПЛ следят за игроком
yellow-arrow
Арсенал хочет подписать одного из ключевых игроков Брайтона
Челси (Лондон) Киран Дьюсбери-Холл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости