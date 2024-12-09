  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал хочет подписать одного из ключевых игроков Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал хочет подписать одного из ключевых игроков Брайтона

Англия

Лондонцы хотят усилить атакующую линию

Арсенал хочет подписать одного из ключевых игроков Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" уже несколько сезонов подряд играет без ярко выраженного нападающего, поскольку Габриэль Жезус не оправдал ожиданий Микеля Артеты. Лондонцам необходимо усилить атаку, и они нацелились на одного из самых ярких игроков текущего сезона Премьер-лиги.

По информации Fichajes, "канониры" заинтересованы в услугах Жоао Педро из "Брайтона". Его универсальность в атаке, умение забивать голы и интеллект на поле сделали его ключевым игроком "чаек". В дополнение, его адаптация к Премьер-лиге прошла почти мгновенно, что только увеличивает его привлекательность для топ-клубов Европы. За его услуги "канониры" готовы заплатить от 55 до 65 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне Жоао Педро провел 9 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Английский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды
yellow-arrow
Хавбек Ювентуса может вернуться в Англию? Несколько клубов из АПЛ следят за игроком
yellow-arrow
Челси выставит новичка команды на трансфер в январское окно
Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Жоао Педро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости