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Арсенал хочет подписать одного из ключевых игроков Брайтона
Лондонцы хотят усилить атакующую линию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" уже несколько сезонов подряд играет без ярко выраженного нападающего, поскольку Габриэль Жезус не оправдал ожиданий Микеля Артеты. Лондонцам необходимо усилить атаку, и они нацелились на одного из самых ярких игроков текущего сезона Премьер-лиги.
По информации Fichajes, "канониры" заинтересованы в услугах Жоао Педро из "Брайтона". Его универсальность в атаке, умение забивать голы и интеллект на поле сделали его ключевым игроком "чаек". В дополнение, его адаптация к Премьер-лиге прошла почти мгновенно, что только увеличивает его привлекательность для топ-клубов Европы. За его услуги "канониры" готовы заплатить от 55 до 65 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне Жоао Педро провел 9 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.
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