Арсенал хочет подписать одного из ключевых игроков Брайтона

"Арсенал" уже несколько сезонов подряд играет без ярко выраженного нападающего, поскольку Габриэль Жезус не оправдал ожиданий Микеля Артеты. Лондонцам необходимо усилить атаку, и они нацелились на одного из самых ярких игроков текущего сезона Премьер-лиги.

По информации Fichajes, "канониры" заинтересованы в услугах Жоао Педро из "Брайтона". Его универсальность в атаке, умение забивать голы и интеллект на поле сделали его ключевым игроком "чаек". В дополнение, его адаптация к Премьер-лиге прошла почти мгновенно, что только увеличивает его привлекательность для топ-клубов Европы. За его услуги "канониры" готовы заплатить от 55 до 65 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне Жоао Педро провел 9 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.