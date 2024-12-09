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Хавбек Ювентуса может вернуться в Англию? Несколько клубов из АПЛ следят за игроком

Англия

Полузащитник присоединился к итальянской команде летом этого года

Хавбек Ювентуса может вернуться в Англию? Несколько клубов из АПЛ следят за игроком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фулхэм" и "Вест Хэм" внимательно следят за ситуацией Дугласа Луиза в "Ювентусе".

Как сообщает журналист Экрем Конур, оба лондонских клуба заинтересованы в 26-летнем игроке, который не имеет достаточно игровой практики в туринском клубе. Бразилец присоединился к "старой синьоре" этим летом за более 50 миллионов евро из "Астон Виллы". Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.

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Добавим, что в этом сезоне Дуглас Луиз принял участие в 9 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, суммарно проведя на футбольном поле лишь 312 минут.

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Ювентус (Турин) Фулхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Дуглас Луис
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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