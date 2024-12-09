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Английский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды
Интересная инициатива
Фото - Manchester City FC - https://www.mancity.com
"Манчестер Сити" объявил о том, что их третий комплект игровой формы от Puma на сезон 2026/27 будет создан вместе с фанатами, которые могут использовать инструмент-технологию искусственного интеллекта (PUMA AI CREATOR).
Для того, чтобы создать свой уникальный дизайн, достаточно зарегистрироваться на сайте, настроить цвет, создать собственный шаблон и подтвердить этот выбор до пятницы, 20-го декабря. Десять лучших вариантов смогут попасть в общее голосование, которое должно состояться в январе следующего года.
Your imagination is your tool ????????— Manchester City (@ManCity) December 9, 2024
It’s now your turn to design our @pumafootball 26/27 Third Kit with PUMA AI CREATOR ????
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Также добавим, что голкиперы "горожан" Эдерсон и Штефан Ортега, вместе с защитником команды Рико Льюисом разработали дизайн вратарской футболки, которая будет использована во время футбольного матча в следующем году. Она станет первой футбольной формой, которая была создана с помощью искусственного интеллекта.
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