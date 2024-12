Английский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды

"Манчестер Сити" объявил о том, что их третий комплект игровой формы от Puma на сезон 2026/27 будет создан вместе с фанатами, которые могут использовать инструмент-технологию искусственного интеллекта (PUMA AI CREATOR).

Для того, чтобы создать свой уникальный дизайн, достаточно зарегистрироваться на сайте, настроить цвет, создать собственный шаблон и подтвердить этот выбор до пятницы, 20-го декабря. Десять лучших вариантов смогут попасть в общее голосование, которое должно состояться в январе следующего года.

Your imagination is your tool ????????



It’s now your turn to design our @pumafootball 26/27 Third Kit with PUMA AI CREATOR ????