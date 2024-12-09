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Английский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды

Англия

Интересная инициатива

Английский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды

Фото - Manchester City FC - https://www.mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о том, что их третий комплект игровой формы от Puma на сезон 2026/27 будет создан вместе с фанатами, которые могут использовать инструмент-технологию искусственного интеллекта (PUMA AI CREATOR).

Для того, чтобы создать свой уникальный дизайн, достаточно зарегистрироваться на сайте, настроить цвет, создать собственный шаблон и подтвердить этот выбор до пятницы, 20-го декабря. Десять лучших вариантов смогут попасть в общее голосование, которое должно состояться в январе следующего года.

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Также добавим, что голкиперы "горожан" Эдерсон и Штефан Ортега, вместе с защитником команды Рико Льюисом разработали дизайн вратарской футболки, которая будет использована во время футбольного матча в следующем году. Она станет первой футбольной формой, которая была создана с помощью искусственного интеллекта.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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