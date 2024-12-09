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Два важных игрока Ливерпуля вернулись в строй перед матчем с Жироной

Англия

Станут еще сильнее

Два важных игрока Ливерпуля вернулись в строй перед матчем с Жироной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь Алиссон Беккер и нападающий Диогу Жота приняли участие в открытой тренировке "Ливерпуля".

По информации английских СМИ, оба футболиста близки к возвращению на поле после длительного отсутствия из-за травм.

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В лазарете "красных" по-прежнему находятся Ибрагима Конате, Конор Брэдли и Костас Цимикас. Федерико Кьеза, в свою очередь, пропустил тренировку из-за болезни.

Завтра, 10 декабря, "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Жироной" в 6-м туре Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Ливерпуль травма Диогу Жота Алиссон Бекер тренировка Федерико Кьеза Жирона
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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