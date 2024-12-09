Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два важных игрока Ливерпуля вернулись в строй перед матчем с Жироной
Станут еще сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь Алиссон Беккер и нападающий Диогу Жота приняли участие в открытой тренировке "Ливерпуля".
По информации английских СМИ, оба футболиста близки к возвращению на поле после длительного отсутствия из-за травм.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В лазарете "красных" по-прежнему находятся Ибрагима Конате, Конор Брэдли и Костас Цимикас. Федерико Кьеза, в свою очередь, пропустил тренировку из-за болезни.
Завтра, 10 декабря, "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Жироной" в 6-м туре Лиги чемпионов.
Alisson and Jota in training.— Samuel (@SamueILFC) December 9, 2024
Things you love to see. pic.twitter.com/hwJzsHtQng
Популярное сейчас
- Карраско покинул ЛНЗ? В клубе неоднозначно высказались о слухах
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- Шовковский: Второй матч показал, что если бы с Александрией были в одинаковых условиях, то игра была бы совсем другой
- "Он пугает меня до смерти". Легенда Арсенала - про игру Зинченко в матче с МЮ
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку