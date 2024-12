Два важных игрока Ливерпуля вернулись в строй перед матчем с Жироной

Вратарь Алиссон Беккер и нападающий Диогу Жота приняли участие в открытой тренировке "Ливерпуля".

По информации английских СМИ, оба футболиста близки к возвращению на поле после длительного отсутствия из-за травм.

В лазарете "красных" по-прежнему находятся Ибрагима Конате, Конор Брэдли и Костас Цимикас. Федерико Кьеза, в свою очередь, пропустил тренировку из-за болезни.

Завтра, 10 декабря, "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Жироной" в 6-м туре Лиги чемпионов.

Alisson and Jota in training.



Things you love to see. pic.twitter.com/hwJzsHtQng