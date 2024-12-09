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Нападающий Вест Хэма выбыл на год из-за серьезной травмы, полученной в ДТП
Плохие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио
По данным The Guardian, Антонио уже перенес операцию после аварии, в который футболист получил перелом ноги. Майкл выбыл на длительный срок, он пропустит как минимум год.
Антонио в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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