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Нападающий Вест Хэма выбыл на год из-за серьезной травмы, полученной в ДТП

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Нападающий Вест Хэма выбыл на год из-за серьезной травмы, полученной в ДТП

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио получил серьезную травму в автокатастрофе, которая произошла 7 декабря.

По данным The Guardian, Антонио уже перенес операцию после аварии, в который футболист получил перелом ноги. Майкл выбыл на длительный срок, он пропустит как минимум год.

Антонио в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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