Мудрик или кто-то другой? Арсенал хочет усилить левый фланг атаки

Лондонский "Арсенал" на данный момент рассматривает возможность трансфера левого вингера, который потенциально может стать заменой для 23-летнего Габриэля Мартинелли.

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Сообщается, что левый фланг "Арсенала" — это одна из приоритетных задач для клуба, поскольку они стремятся найти усиление уже в ближайшее трансферное окно.

Как известно, "канониры" длительное время активно следят за Нико Уильямсом из "Атлетика Бильбао" и Михаилом Мудриком еще со времен, когда украинец играл за донецкий "Шахтер". Этот факт говорит о том, что в клубе рассматривают возможность усиления левого фланга, подыскивая возможную замену для Габриэля Мартинелли, результативность которого значительно упала за последние два сезона.

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Бразильский вингер все еще продолжает играть важнейшую роль в команде Микеля Артеты, однако в будущем, вполне очевидно, что они могли бы положиться на другого игрока, который будет более полезным в атаке.

Добавим, что в этом сезоне Габриэль Мартинелли провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись лишь 4 голами и 3 ассистами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.