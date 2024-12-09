  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мудрик или кто-то другой? Арсенал хочет усилить левый фланг атаки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик или кто-то другой? Арсенал хочет усилить левый фланг атаки

Англия

В клубе размышляют над трансфером вингера

Мудрик или кто-то другой? Арсенал хочет усилить левый фланг атаки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" на данный момент рассматривает возможность трансфера левого вингера, который потенциально может стать заменой для 23-летнего Габриэля Мартинелли.

Читайте такжеАнглийский топ-клуб создаст комплект игровой формы на один из следующих сезонов вместе с фанатами команды

Сообщается, что левый фланг "Арсенала" — это одна из приоритетных задач для клуба, поскольку они стремятся найти усиление уже в ближайшее трансферное окно.

Как известно, "канониры" длительное время активно следят за Нико Уильямсом из "Атлетика Бильбао" и Михаилом Мудриком еще со времен, когда украинец играл за донецкий "Шахтер". Этот факт говорит о том, что в клубе рассматривают возможность усиления левого фланга, подыскивая возможную замену для Габриэля Мартинелли, результативность которого значительно упала за последние два сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Бразильский вингер все еще продолжает играть важнейшую роль в команде Микеля Артеты, однако в будущем, вполне очевидно, что они могли бы положиться на другого игрока, который будет более полезным в атаке.

Добавим, что в этом сезоне Габриэль Мартинелли провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись лишь 4 голами и 3 ассистами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Команда Ярмолюка отметилась мощным достижением в АПЛ
yellow-arrow
Известный британский арбитр был официально отстранен от исполнения обязанностей из-за его недопустимого поведения
yellow-arrow
Украинец вошел в рейтинг главных разочарований АПЛ от GiveMeSport
Атлетик (Бильбао) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Габриель Мартинелли Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости