Известный британский арбитр был официально отстранен от исполнения обязанностей из-за его недопустимого поведения

Футбольная ассоциация Англии (ФА) и ее руководящий судейский орган (PGMOL) приняли окончательное решение, касающееся обвинений в сторону скандально известного арбитра Дэвида Кута.

В официальном заявлении от PGMOL говорится о том, что после завершения тщательного расследования поведения Дэвида Кута он был окончательно отстранен от исполнения обязанностей арбитра.

Сообщается, что действия 42-летнего Дэвида Кута были признаны, как серьезное нарушение положений его трудового договора, поэтому его дальнейшее исполнение обязанностей им на этой должности было признано несостоятельным.

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Несмотря на такое прямолинейное решение, ФА выразила поддержку Дэвиду Куту и его семье, которые столкнулись с последствиями опубликованных ранее видео, приведших в том числе к агрессивным высказываниям со стороны различных людей в соцсетях. Также отмечается, что Дэвид Кут имеет право обжаловать решение о собственном увольнении.

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Напомним, что Дэвид Кут попал в скандал из-за видео, в котором он пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и их экс-тренере Юргене Клоппе. Впоследствии его начали подозревать в употреблении запрещенных веществ.