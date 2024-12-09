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Известный британский арбитр был официально отстранен от исполнения обязанностей из-за его недопустимого поведения
Опубликовано официальное заявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии (ФА) и ее руководящий судейский орган (PGMOL) приняли окончательное решение, касающееся обвинений в сторону скандально известного арбитра Дэвида Кута.
В официальном заявлении от PGMOL говорится о том, что после завершения тщательного расследования поведения Дэвида Кута он был окончательно отстранен от исполнения обязанностей арбитра.
Сообщается, что действия 42-летнего Дэвида Кута были признаны, как серьезное нарушение положений его трудового договора, поэтому его дальнейшее исполнение обязанностей им на этой должности было признано несостоятельным.
Несмотря на такое прямолинейное решение, ФА выразила поддержку Дэвиду Куту и его семье, которые столкнулись с последствиями опубликованных ранее видео, приведших в том числе к агрессивным высказываниям со стороны различных людей в соцсетях. Также отмечается, что Дэвид Кут имеет право обжаловать решение о собственном увольнении.
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Напомним, что Дэвид Кут попал в скандал из-за видео, в котором он пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и их экс-тренере Юргене Клоппе. Впоследствии его начали подозревать в употреблении запрещенных веществ.
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