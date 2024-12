Команда Ярмолюка отметилась мощным достижением в АПЛ

Английский "Брентфорд", за который выступает 20-летний украинец Егор Ярмолюк, установил уникальное достижение для клуба в истории Премьер-лиги.

В последнем матче "пчелы" обыграли "Ньюкасл" в домашнем матче со счетом 4:2 в чемпионате Англии, а это значит, что "Брентфорд" сумел обыграть каждую команду, с которой им приходилось встречаться в пределах АПЛ.

Напомним, что "Брентфорд" впервые в своей истории сыграл в АПЛ в сезоне 2021/22.

Completing the set ????



We've now beaten every side we've faced so far in the @premierleague ???? pic.twitter.com/3rYPcHhRr0