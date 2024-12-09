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Команда Ярмолюка отметилась мощным достижением в АПЛ

Англия

Лондонский клуб оформил выдающуюся победу

Команда Ярмолюка отметилась мощным достижением в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Брентфорд", за который выступает 20-летний украинец Егор Ярмолюк, установил уникальное достижение для клуба в истории Премьер-лиги.

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В последнем матче "пчелы" обыграли "Ньюкасл" в домашнем матче со счетом 4:2 в чемпионате Англии, а это значит, что "Брентфорд" сумел обыграть каждую команду, с которой им приходилось встречаться в пределах АПЛ.

Напомним, что "Брентфорд" впервые в своей истории сыграл в АПЛ в сезоне 2021/22.

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В текущем сезоне команда Томаса Франка занимает девятое место после 15-ти сыгранных туров, набрав 23 очка, из которых 22 пункта были добыты исключительно в домашних поединках.

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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Андрей Журба
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