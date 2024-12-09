Стало известно, когда объявят решение по делу Манчестер Сити относительно 115 нарушений финансовых правил

В пятницу, 6 декабря, завершились слушания по делу о 115 обвинениях в нарушении финансовых правил, выдвинутых Премьер-лигой против "Манчестер Сити".

Теперь дело переходит к коллегии из трех человек, которые должны изучить все собранные доказательства и вынести свой вердикт. Ожидается, что решение будет объявлено в течение ближайших месяцев.

Напомним, Премьер-Лига обвинила "Манчестер Сити" в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.