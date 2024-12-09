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Борнмут нацелился на молодого центрбека из MLS

Англия

Сумма трансфера составит около 2,5 миллионов долларов

Борнмут нацелился на молодого центрбека из MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" достиг принципиального соглашения о подписании контракта с молодым американским центральным защитником Матаи Акинмбони из клуба MLS "Ди Си Юнайтед". Об этом сообщает GIVEMESPORT.

Сумма трансфера составит около 2,5 миллионов долларов, а также предусматривает дополнительные бонусы. Кроме того, "Ди Си Юнайтед" сохранит за собой определенный процент от будущей продажи футболиста.

Матаи в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых отдал один ассист.

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Источник:
GIVEMESPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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