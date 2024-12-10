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Еще один шаг к отставке. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:1. Видео голов и обзор матча
О'Нил висит на волоске
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" одержал минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в 15-м туре английской Премьер-лиги.
Таким образом, "молотобойцы" остались на 14-м месте турнирной таблицы чемпионата, подопечные Гари О'Нила - на 19-м. Для "Вулвз" это третье поражение подряд.
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АПЛ, 15-й тур
Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)
"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 2:1
Голы: Соучек (54), Боуэн (72) — Доэрти (69)
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