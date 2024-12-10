  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Еще один шаг к отставке. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один шаг к отставке. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия

О'Нил висит на волоске

Еще один шаг к отставке. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" одержал минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в 15-м туре английской Премьер-лиги.

Таким образом, "молотобойцы" остались на 14-м месте турнирной таблицы чемпионата, подопечные Гари О'Нила - на 19-м. Для "Вулвз" это третье поражение подряд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон" 2:1

Голы: Соучек (54), Боуэн (72) — Доэрти (69)

По теме
yellow-arrow
Лестер хочет вернуть воспитанника академии в родной клуб
yellow-arrow
Украинский защитник попал в команду недели АПЛ сразу по двум версиям
yellow-arrow
"Примите вызов". Гвардиола рассказал о своем послании подопечным
Вулверхэмптон АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости