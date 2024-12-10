Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадридский Реал следит за молодой звездой Премьер-лиги
Но провернуть такой трансфер будет очень трудно
Getty Images / Global Images Ukraine
Восходящая звезда "Челси" и сборной Англии Коул Палмер стал одним из самых известных игроков в европейском футболе. Плеймейкер играет ключевую роль в составе "синих", зарекомендовав себя как неотъемлемая часть атакующего звена команды благодаря своему видению и умению решать судьбу игры.
По информации Fichajes, звезда "Челси" попала в поле зрения мадридского "Реала". Интерес клуба к Палмеру отражает его стратегию омоложения состава за счет игроков с мировым именем. Флорентино Перес и спортивный менеджмент "Реала" ценят как футбольные качества плеймейкера, так и его потенциал стать эмблемой клуба на мировом уровне. Однако цена игрока будет главным препятствием, поскольку англичанин является одним из самых ценных активов лондонцев. Будущее игрока будет зависеть как от готовности "Челси" прислушаться к предложениям, так и от планов "Реала" провести сделку, которая обещает быть сложной.
Добавим, что в этом сезоне Коул Палмер сыграл 17 матчей, где отметился 11 голами и 6 ассистами.
Популярное сейчас
- Динамо анонсировало изменения в руководящей структуре клуба. ФОТО
- Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
- "Каждая футболка, за них нужно платить", - Калюжный рассказал, почему не раздает фанатам футболки
- "Он пугает меня до смерти". Легенда Арсенала - про игру Зинченко в матче с МЮ
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку