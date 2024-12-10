Мадридский Реал следит за молодой звездой Премьер-лиги

Восходящая звезда "Челси" и сборной Англии Коул Палмер стал одним из самых известных игроков в европейском футболе. Плеймейкер играет ключевую роль в составе "синих", зарекомендовав себя как неотъемлемая часть атакующего звена команды благодаря своему видению и умению решать судьбу игры.

По информации Fichajes, звезда "Челси" попала в поле зрения мадридского "Реала". Интерес клуба к Палмеру отражает его стратегию омоложения состава за счет игроков с мировым именем. Флорентино Перес и спортивный менеджмент "Реала" ценят как футбольные качества плеймейкера, так и его потенциал стать эмблемой клуба на мировом уровне. Однако цена игрока будет главным препятствием, поскольку англичанин является одним из самых ценных активов лондонцев. Будущее игрока будет зависеть как от готовности "Челси" прислушаться к предложениям, так и от планов "Реала" провести сделку, которая обещает быть сложной.

Добавим, что в этом сезоне Коул Палмер сыграл 17 матчей, где отметился 11 голами и 6 ассистами.